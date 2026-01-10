منال عوض تتفقد مقلب العبور وتوجه بغلقه نهائيًا أول أبريل المقبل

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، زيارة مفاجئة لمقلب العبور استجابة لشكاوى المواطنين، حيث يعد الموقع المؤقت للتخلص من المخلفات المتولدة من محافظتي القاهرة والقليوبية ويقع على مساحة 130 فدانًا، ويعاني من تراكمات تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة.

حضر الجولة، ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأحمد عاطف، رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وتفقدت د. منال عوض، أوضاع المقلب على أرض الواقع، واطلعت على حجم التراكمات والمخاطر البيئية والصحية الناتجة عنها، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا، لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للغلق التدريجي للمقلب، ومنع دخول أي مخلفات جديدة إليه، مع البدء في تنفيذ أعمال التسوية والتأهيل البيئي، وإعادة تشكيل الموقع والفرد والتغطية قبل تسليم الموقع نهائي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسمح بالاستفادة من الموقع مستقبلًا في إطار رؤية تنموية مستدامة.

وشددت على منع دخول المخلفات اعتبارًا من أبريل المقبل، على أن يتم تنفيذ خطة غلق آمن تدريجي على مدار عام كامل، وصولًا إلى الغلق النهائي الكامل بحلول عام 2027، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة من القطاع الخاص تمتلك الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في إدارة المخلفات ومعالجتها وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.

وأكدت أن الدولة تولي ملف إدارة المخلفات اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس للصحة العامة والبيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لإزالة التراكمات التاريخية، وتطبيق حلول متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

