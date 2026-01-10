"العمل" تستهدف زيادة المقابل المادي للعمالة الموسمية في موسم الحج 2026

أعلنت وزارة العمل أنها تستهدف رفع قيمة المقابل المادي للعمالة الموسمية المشاركة في موسم الحج، بما يتناسب مع مكانة وقيمة العامل المصري.

وأوضحت "العمل"، بحسب بيان السبت، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج وتقدير جهودها خلال المواسم الدينية الكبرى.

وفي سياق متصل، أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن شهادة الاستطاعة الصحية أصبحت أحد الاشتراطات الأساسية والملزمة لحجاج السياحة.

وشدد "عابد"، على أنه لا يمكن استكمال إجراءات السفر أو إصدار تأشيرة الحج دون الحصول عليها، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام، وبما يتوافق مع التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن شهادة الاستطاعة الصحية تُعد وثيقة طبية رسمية تثبت قدرة الحاج الصحية على أداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أنها تصدر حصريًا من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان، عقب إجراء كشف طبي شامل لتحديد مدى اللياقة البدنية والصحية للمتقدم، وقدرته على تحمل مشقة المناسك.

