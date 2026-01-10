إعلان

حادث سير.. منال عوض تنعى وفاة رئيس مركز ومدينة الداخلة

كتب : محمد نصار

11:37 ص 10/01/2026

الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة

نعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الإدارة المحلية الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، الذي وافته المنية إثر حادث سير أثناء مأمورية عمل.

وتتقدم وزيرة التنمية المحلية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وزملائه بمحافظة الوادي الجديد، وجميع العاملين بالإدارة المحلية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الفقيد كان مثالًا للإخلاص والتفاني في العمل، وخدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة خاصة في ظل المهام التي تولها على أرض محافظة الوادي الجديد كرئيس مركز ومدينة بلاط ورئيس مركز ومدينة الفرافرة.

