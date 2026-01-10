إعلان

بعد وصف المالية تقريرها عن الديون بـ"المضلل".. فهيمة زايد: الوزارة لم ترد على الأرقام

كتب : حسن مرسي

12:12 ص 10/01/2026

أحمد كجوك وزير المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت فهيمة زايد، مراسلة قناة "العربية بزنس" في مصر، عن تفاصيل التقرير الذي أعدته حول الدين المحلي، والذي وصفته وزارة المالية بأنه "مضلل".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "أنا معترفة أن الاقتصاد المصري في تحسن والمؤشرات جيدة، لكني أراقب سوق الدين وألاحظ أن الإصدارات زادت بشكل كبير جدًا العام الماضي".

وأضافت أن ما دفعها لإعداد التقرير هو تقرير وزارة المالية نفسه عن الـ5 أشهر الأولى من السنة المالية، والذي أظهر أن مدفوعات فوائد الدين زادت 45% والتهمت 96% من إيرادات الدولة.

وتابعت: "حسبت أول 6 أشهر من السنة المالية، ووجدت أن الإصدارات وصلت لأكثر من 6 تريليون جنيه"، مشيرةً إلى أن هذه زيادة بنسبة 133% عن الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

وأشارت المراسلة إلى أن الهدف من التقرير كان طرح سؤال بسيط: "ليه بنصدر أدوات دين بالحجم الكبير ده؟"، مؤكدةً أن هذا سيؤدي لزيادة الفوائد المدفوعة.

ولاحظت أن العائد على أدوات الدين لم ينخفض بالشكل الكافي رغم تخفيض البنك المركزي للفائدة، قائلةً: "ما نزلش أكتر من 1% لـ2% رغم الإقبال الكبير غلى شراء أدوات الدين".

وردًا على اتهام الوزارة بأنها ركزت على الإصدارات وتجاهلت الاستحقاقات المسددة، أكدت فهيمة زايد أن أرقامها دقيقة ومستقاة من موقع البنك المركزي، مشيرةً إلى أن الإصدارات قد تجاوزت ما تم سداده من استحقاقات.

وتساءلت: "لماذا التسارع والزيادة الكبيرة في الإصدارات؟"، مؤكدةً أن الوزارة لم ترد على هذا السؤال الجوهري.

وشددت على أن الوزارة تدفع فائدة مرتفعة على هذه الأذون ثم تعود لتحصل عليها كضريبة، في إشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من الفائض الأولي المعلن قد يكون ناتجًا عن هذه الضريبة.

واعتبرت أن الدين المصري يدور في "دائرة مغلقة" من إصدار الديون لسداد العجز، مما يؤدي لزيادة الفوائد التي تزيد العجز من جديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير المالية فهيمة زايد الدين المحلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟
أخبار مصر

بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز السنغال على مالي؟ (كوميك)
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز السنغال على مالي؟ (كوميك)
ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا
شئون عربية و دولية

ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان