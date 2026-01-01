أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توافر فرص عمل جديدة لعدد من المهن الفنية بالتعاون مع شركة "نيكيمت"، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووي، في إطار جهود الوزارة لتوفير وظائف لائقة ودعم سوق العمل.

وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن الوظائف المتاحة تشمل ثلاث مهن رئيسية هي: حداد مسلح – نجار مسلح – فورمجي، مشيرًا إلى أن هذه الفرص موجهة للعمالة الماهرة والحاصلة على شهادة قياس مستوى المهارة.

وفي هذا السياق، أفادت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن موعد الاختبارات والتقديم سيكون يوم الاثنين 5 يناير 2026، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بمقر وزارة العمل القديم – 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، على أن يُحضَر بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس المهارة.

وأكدت أن المزايا المقدمة تشمل: ثلاث وجبات يوميًا – سكن – مياه – مواصلات، بالإضافة إلى نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة، ورواتب شهرية تتراوح بين 10,000 و14,250 جنيهًا.