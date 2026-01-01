كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 1-1-2026، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، إذ تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس فرص أمطار متوسطة، قد تكون أحيانا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- العلمين الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- مطروح الصغرى 13 والعظمى 18 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- العريش الصغرى 11 والعظمى 22 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- الطور الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- طابا الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- الفيوم الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- بني سويف الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 07 والعظمى 21 درجة.

- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- قنا الصغرى 10 والعظمى 25 درجة.

- الأقصر الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 26 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 25 درجة.