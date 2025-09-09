كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية؛ لتشديد الرقابة على المطاعم ومنافذ بيع الأغذية، بعد تعرض أسرة للتسمم الغذائي بالمنيا .

وطالب النائب الحكومةَ بتغليظ العقوبات على المخالفين، ورفع وعي المستهلكين بضرورة تحري الدقة في اختيار أماكن تناول الطعام؛ حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى ما رصدته الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال ما ورد إليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من وجود شكوى لأحد المواطنين ضد أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة المنيا، تُفيد وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء المقدم، من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وتساءل رمزي: ما الإجراءات العاجلة التي تتخذها الحكومة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين؟ وهل هناك خطة واضحة لتشديد الرقابة على المطاعم ومنافذ البيع؛ خصوصًا الشهيرة منها، على مستوى الجمهورية؟ وما مدى جدية الحكومة في تغليظ العقوبات على المخالفين بما يحقق الردع العام والخاص؟ مطالبًا الحكومةَ بتشديد الرقابة على جميع المطاعم.

وتابع النائب: لماذا لا تكلف الحكومة جميع المحافظين ومديري مديريات الصحة والتموين على مستوى الجمهورية للقيام بجولات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على مختلف المطاعم ومحلات الأغذية لمعرفة مدى مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية وضمان سلامته؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة على صحة المواطنين؟ وما خطة الحكومة في رفع وعي المواطنين بطرق اختيار أماكن تناول الطعام الآمن؟

وأكد رمزي ضرورة أن يحظى هذا الملف بأكبر اهتمام من الحكومة؛ لرصد المخالفات بها ومحاكمة المخالفين وإعداد قائمة سوداء بالمطاعم المخالفة، حتى يتعرف الرأي العام عليها وحتى تكون عبرة لكل مَن تسول له نفسه تقديم أغذية فاسدة للمواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي، وبالتحريات تبيّن أن المصابين يعانون آلامًا بالبطن وقيئًا متكررًا وارتفاعَ درجات الحرارة، وهو ما استدعى التدخل الطبي السريع.