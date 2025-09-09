إعلان

السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح

11:07 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

وضمت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها:

سعيد مجلي الضو عليوة

علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح

كرم عبد السميع إسماعيل السعدني

ولاء جمال سعد محمد

محمد عوض عبده محمد

محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف

منصور عبد الجابر علي عبد الرازق

وبالأمس، رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مناشدة إنسانية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من دوره الدستوري والقانوني، وإيمانًا بالدور الأبوي للرئيس في رعاية أبناء الوطن كافة.

وقال المجلس، إنه تلقى عددًا من المناشدات من أسر بعض المحكوم عليهم، التي تعاني أوضاعًا إنسانية وصحية حرجة تستدعي وجود ذويهم إلى جانبهم.

وأكد المجلس: ممارسة حق العفو الرئاسي يأتي في إطار صلاحياتكم الدستورية، ويلفت إلى أن هذه السلطة السامية تجسد البعد الإنساني للدولة، وتعكس حرصكم الدائم على صون تماسك الأسرة المصرية، خاصة ما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن.

اقرأ أيضا

بينهم علاء عبد الفتاح.. "قومي حقوق الإنسان" يناشد الرئيس الإفراج عن 7 أشخاص

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي دراسة التماس القومي لحقوق الإنسان العفو الرئاسي عفو رئاسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم