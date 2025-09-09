إعلان

وظائف "المحطات النووية".. تفاصيل التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

10:26 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

هيئة المحطات النووية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مواعيد تسجيل البيانات ورفع المستندات بصيغة PDF على موقعها الرسمي هنا، لشغل الوظائف المعلن عنها وفقًا للإعلان رقم (2) لسنة 2025.

وجاءت مواعيد التقديم: الوظائف الهندسية: حتى 14 سبتمبر، وظائف العلوم: من 15 حتى 21 سبتمبر، هندسة مدني: من 22 حتى 26 سبتمبر.

المتخلفون عن التقديم: من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

التخصصات المطلوبة، وظائف التعيين: هندسة: "قياس وتحكم – ميكانيكا قوى – كهرباء قوى – نووية – كيميائية".

علوم: «كيمياء/فيزياء»: وظائف التعاقد: هندسة مدني أو ما يعادلها.

وأكدت الهيئة أن طبيعة العمل تتطلب التواجد الميداني بنظام الورديات (صباحي – مسائي)، مع سرعة الانتقال بصفة يومية.

وشملت شروط التقديم: القيد بالنقابة، وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، واجتياز الاختبارات المقررة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة المحطات النووية وظائف المحطات النووية وظائف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم