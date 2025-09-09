وظائف "المحطات النووية".. تفاصيل التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مواعيد تسجيل البيانات ورفع المستندات بصيغة PDF على موقعها الرسمي هنا، لشغل الوظائف المعلن عنها وفقًا للإعلان رقم (2) لسنة 2025.

وجاءت مواعيد التقديم: الوظائف الهندسية: حتى 14 سبتمبر، وظائف العلوم: من 15 حتى 21 سبتمبر، هندسة مدني: من 22 حتى 26 سبتمبر.

المتخلفون عن التقديم: من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

التخصصات المطلوبة، وظائف التعيين: هندسة: "قياس وتحكم – ميكانيكا قوى – كهرباء قوى – نووية – كيميائية".

علوم: «كيمياء/فيزياء»: وظائف التعاقد: هندسة مدني أو ما يعادلها.

وأكدت الهيئة أن طبيعة العمل تتطلب التواجد الميداني بنظام الورديات (صباحي – مسائي)، مع سرعة الانتقال بصفة يومية.

وشملت شروط التقديم: القيد بالنقابة، وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، واجتياز الاختبارات المقررة.