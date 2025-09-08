تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب يعلق على ظهور بحيرة غامضة في قلب صحراء المنيا

علق الإعلامي عمرو أديب، على ظهور بحيرة غامضة في قلب صحراء البهنسا بمحافظة المنيا مؤكدًا أن القصة ليست مجرد مشهد طبيعي، بل لها أبعاد علمية وتاريخية تستحق الوقوف عندها.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الناس صحيت من النوم في المنيا لقت بحيرة غامضة في الصحراء، البحيرة على بعد مسافة قريبة من منطقة البهنسة الأثرية في وادي المويلع، البعض أطلق عليها اسم "البحيرة الملعونة".

عبدالحليم قنديل: مباني غزة قد تُدمر لكن روح المقاومة لدى أهلها لن تنكسر

أكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل أن غزة ستبقى صامدة رغم كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مبانيها وأشجارها قد تُدمر، لكن روح المقاومة لدى أهلها لن تنكسر.

خلال حواره في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، قال قنديل إن السياسة الأمريكية، خاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب، تتطابق مع أهداف إسرائيل، مما يجعلهما وجهين لعملة واحدة في دعم الحروب.

مصطفى بدرة: السردية الوطنية خريطة استراتيجية للحكومة خلال السنوات الـ5 المقبلة

علق الدكتور مصطفى بدرة خبير اقتصادي، على إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، قائلا إنها خريطة استراتيجية متكاملة الأركان لجميع الوزارت والأجهزة المعنية.

وأضاف بدرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ السردية الوطنية مختصة بالشأن الاقتصادي بكل جوانبه، مثل الصناعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها.

عمرو أديب: القمر الدامي درس في التواضع وعظمة الكون

أكد الإعلامي عمرو أديب أن ظاهرة "القمر الدامي" تمثل لحظة فريدة تدعو البشر للتأمل في عظمة الكون، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُبرز ضآلة الإنسان أمام النظام الكوني الدقيق.

خلال برنامجه "الحكاية"، أوضح أديب أن القمر الدامي يحمل أبعادًا متعددة، حيث يراها البعض من منظور علمي يفسر حدوثها، بينما يربطها آخرون بمعانٍ دينية وروحية.

نقابة الأطباء: غياب آليات التمويل يعيق علاج الطوارئ في المستشفيات الخاصة

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المستشفيات الخاصة ملزمة قانونيًا باستقبال حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام لا ينفذ بشكل دائم على أرض الواقع بسبب غياب آليات التمويل الواضحة.

وأكد الزيات خلال مداخلة ببرنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري" أن القرار الوزاري الذي يلزم المستشفيات الخاصة بعلاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة مجانًا يظل "قرارًا شكليًا" في ظل غياب المنظومة المالية والإدارية المتكاملة، مضيفًا: "المستشفى الخاصة مؤسسة استثمارية، ولن تنفذ القرار إلا إذا ضمنت حقوقها المالية من وزارة الصحة".

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل الخسوف الكلي للقمر

أكد الدكتور طه راجح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، التي تستغرق حوالي خمس ساعات و27 دقيقة، هي حدث فلكي طبيعي لا يترتب عليه أي تأثيرات صحية أو بيئية، مشيرًا إلى أن القمر يدخل بالكامل في منطقة ظل الأرض خلال هذه الظاهرة، مما يتسبب في اختفاء نوره مؤقتًا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد" على قناة المحور، قال راجح، إن المعهد يرصد هذه الظاهرة بعناية من خلال تخصصات علمية متعددة.