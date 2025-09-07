كتبت- داليا الظنيني:

أكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل أن غزة ستبقى صامدة رغم كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مبانيها وأشجارها قد تُدمر، لكن روح المقاومة لدى أهلها لن تنكسر.

خلال حواره في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، قال قنديل إن السياسة الأمريكية، خاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب، تتطابق مع أهداف إسرائيل، مما يجعلهما وجهين لعملة واحدة في دعم الحروب.

وأوضح قنديل أن قرار ترامب بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب" يكشف الطبيعة العدوانية للسياسة الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تكتفِ بخوض حروب في العراق وأفغانستان وفيتنام، بل هي شريك رئيسي في الحرب على غزة وتدعم بشكل غير مباشر صراعات أخرى، مثل تلك ضد إيران.

وتابع قنديل مشيرًا إلى أن الترسانة النووية الأمريكية والروسية قادرة على تدمير العالم عدة مرات، لكنه أكد أن حربًا عالمية نووية ليست مرجحة في المدى القريب بسبب مخاطر التدمير المتبادل.

وأكد أن التحركات العسكرية الأمريكية تمتد إلى مناطق مثل البحر الكاريبي، حيث تلوح بصراع محتمل ضد فنزويلا، إلى جانب دعمها للحرب في أوكرانيا بمشاركة 53 دولة.

وأشار قنديل إلى أن الغرب يحاول تحويل أوكرانيا إلى "أفغانستان ثانية" لاستنزاف روسيا، كما حدث مع الاتحاد السوفيتي سابقًا.