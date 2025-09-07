الحسيني: خطة مصر لخفض الديون وتعزيز الصادرات ستخفف من أعباء المعيشة

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تمتلك خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى خفض ديون مصر إلى أدنى مستوى في تاريخها.

ونقل الإعلامي يوسف الحسيني خلال برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور" عن رئيس الوزراء قوله: "عندنا خطة لخفض الديون إلى أقل معدل ليها في تاريخ مصر".

وأشار إلى أن وجود هذه الرؤية الواضحة والخطة المُحكمة يعد أمراً بالغ الأهمية، مؤكداً أن المواطنين العاديين يتطلعون في المقام الأول إلى حياة مستقرة واقتصاد قوي يخفف من أعباء المعيشة اليومية.

وأضاف: "الناس عايزة حياتها تبقى حلوة ومريحة، ولو في صعوبات، نبدأ نخففها تدريجياً، بحيث يقدر المواطن يشتري حاجاته الأساسية بأسعار معقولة مثل اللحوم، والدواجن، والمواد الغذائية، ومصاريف التعليم، وأقساط البيت والعربية".

وتابع الحسيني أن تخفيف أعباء المعيشة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخفض الدين العام، قائلاً: "لو انخفضت الديون، طبيعي يقل الضغط على المواطنين".

واستشهد الحسيني بتصريحات رئيس الوزراء حول أهمية تعظيم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى تحقيق نمو ملحوظ في معدل الصادرات بلغ حوالي 20%.

وأشار الحسيني إلى التوجيهات الرئاسية التي تستهدف تعزيز ثروات الغاز الطبيعي، مؤكداً على ضرورة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يزيد من معدل موثوقية مصر أمام المستثمرين الدوليين، ويعزز بشكل كبير من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة.