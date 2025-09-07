حزب الجبهة الوطنية يعين عاصم سليمان أمينا مساعدا للجنة إدارة الأزمات

القاهرة - مصراوي:

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن اختيار رجل الأعمال عاصم سليمان لتولي منصب الأمين المساعد لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية برئاسة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق، في خطوة تعكس حرص الحزب على الاستعانة بالكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات لدعم العمل المؤسسي وفاعليته السياسية وتصديه لقضايا الشأن العام في مصر .

وتعد لجنة إدارة الأزمات إحدى اللجان المؤسسية داخل الحزب، حيث تضطلع بدور محوري في إدارة الملفات الطارئة والأحداث المفاجئة، سواء على المستويين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، من خلال اعداد سيناريوهات استباقية وتقديم توصيات عملية تسهم في دعم صانع القرار داخل الحزب والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشارع.

ويأتي اختيار عاصم سليمان ليشغل منصب الأمين المساعد لأمانة إدارة الأزمات استنادا الى ما يتمتع به من خبرة واسعة في إدارة الأعمال على المستويين المحلي والدولي.

حزب الجبهة الوطنية المصري هو أحد الأحزاب السياسية التي تسعى إلى بناء تيار وطني جامع، يقوم على المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الديمقراطية، ودعم مسيرة التنمية؛ ومنذ تأسيسه عمل الحزب على فتح قنوات للتواصل مع مختلف الفئات، وطرح مبادرات تعزز من روح العمل الجماعي وتدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية والاستقرار.