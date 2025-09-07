كامل الوزير: تطوير الصناعة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تعمل بجدية على خلق بيئة استثمارية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على البيئة وتخلق فرص عمل للأجيال القادمة.

خلال مشاركته في فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، قال الوزير، إن هذه الرؤية تتجسد في الجهود المستمرة لتطوير قطاع الصناعة كمحرك رئيسي للنمو.

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن مصر تمتلك مقومات فريدة تجعلها وجهة استثمارية جاذبة، مثل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأضاف أن البنية التحتية المتطورة في الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات تسهم في تقليل تكاليف النقل وتيسير حركة البضائع، مما يعزز جاذبية السوق المصري.

وتابع الوزير أن توافر الموارد الطبيعية والعمالة الماهرة بتكاليف تنافسية يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات في قطاعات التصنيع المتنوعة.

وأكد أن السوق المصري الكبير، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة، يتيح للمستثمرين فرصة الوصول إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي.

وأشار الوزير إلى أن تطوير الصناعة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات لدعم الميزان التجاري.