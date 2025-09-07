برلمانية: ارتفاع إيرادات السياحة يعكس نجاح خطط الدولة في تطوير القطاع

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بارتفاع إيرادات السياحة المصرية إلى نحو 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية وتنويع المنتجات السياحية وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة.

وأوضحت النائبة، في بيان اليوم، أن مصر شهدت خلال هذه الفترة تدفقًا قياسيًا للسياح، حيث استقبلت نحو 8.7 مليون زائر بزيادة 24% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح خطط جذب السياح من مختلف الأسواق التقليدية والواعدة.

وأضافت أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت في تقديم تجربة سياحية مميزة للسائحين، بدءًا من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، مشيدة في الوقت ذاته بجهود تطوير المطارات والفنادق والمتاحف، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، بما يعزز القدرة الاستيعابية للقطاع.

وأكدت النائبة، أن هذه النتائج تعد مؤشرًا قويًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي باستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028، مشددة على أن هذا النجاح جاء بفضل تضافر جهود القطاعين العام والخاص.

واختتمت سحر طلعت مصطفى تصريحاتها بدعوة إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالسياحة، مع التركيز على تطوير منتجات سياحية مبتكرة ومستدامة تليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

مصدر يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

اليوم.. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى