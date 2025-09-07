خسوف كلي نادر للقمر خلال ساعات.. يستمر 5 ساعات و27 دقيقة

كتب- محمد نصار:

تشهد مصر ومعظم دول المنطقة العربية، مساء الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 خسوفًا كليًا للقمر، يتزامن توقيت ذروته مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول لعام 1447هـ، حيث يختفي القمر كليًا داخل ظل الأرض بنسبة 136.2%، أي أن منطقة الظل ستغطي مساحة أكبر من قرص القمر نفسه.

وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يستمر الخسوف بجميع مراحله نحو خمس ساعات و27 دقيقة، منها 3 ساعات و29 دقيقة للخسوف الجزئي، بينما تستغرق مرحلة الخسوف الكلي وحدها ساعة و22 دقيقة.

وتبدأ الظاهرة بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض في تمام 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة، وهي مرحلة غير ملحوظة بالعين المجردة. ويعقب ذلك بداية الخسوف الجزئي عند 7:27 مساءً، ثم يصل الخسوف إلى ذروته الكلية عند 9:12 مساءً، حيث يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر.

وتبدأ مرحلة انقضاء الخسوف الكلي عند 9:53 مساءً، ثم يخرج القمر تمامًا من منطقة الظل في 10:56 مساءً، وتنتهي الظاهرة عند 11:55 مساءً بخروج القمر من شبه الظل.

وسيكون الخسوف مرئيًا في مناطق واسعة من العالم تشمل: أوروبا، آسيا، أستراليا، أفريقيا، غرب أمريكا الشمالية، شرق أمريكا الجنوبية، إضافة إلى المحيطات الأطلسي والهادي والهندي، والقطبين الشمالي والجنوبي. ويُذكر أن القمر يشرق على مدينة القاهرة يومها في تمام 7:05 مساءً.

مشاهدة خسوف القمر لا تمثل أي خطورة على العين، بخلاف كسوف الشمس الذي يتطلب استخدام نظارات مخصصة.

كما تمثل هذه الظاهرة فرصة مهمة للتأكد من بدايات الأشهر القمرية، حيث لا يحدث الخسوف إلا عندما يكون القمر بدرًا، والأرض بينه وبين الشمس على استقامة واحدة.

