"سويلم": نمضي قدمًا في تنفيذ محاور الري 2.0 القائمة على البحث العلمي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، لاستعراض جهود المركز في دعم منظومة إدارة الموارد المائية بمصر، ودوره كذراع بحثي للوزارة.

واستعرض اللقاء إنجازات المركز خلال العام المالي 2024/2025، حيث شملت تنفيذ الخطة البحثية لمشروعات تدعم محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، من بينها تطبيق نظم الري الذكي المعتمد على رطوبة التربة، ودراسات تقسيم مناطق التنمية وفقًا لإمكانات المياه الجوفية.

كما ينفذ المركز العديد من الدراسات الاستشارية لصالح قطاعات الوزارة، إلى جانب أعمال المعاينات والمراجعات والدراسات الميدانية المرتبطة بالمشروعات القومية.

وفي مجال بناء القدرات، نفذ المركز برامج تدريبية للمهندسين والباحثين محليًا وإقليميًا في مجالات إدارة المياه الحديثة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع منظمات دولية مثل الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

كما تم استعراض جهود التعاون المحلي والدولي، من خلال توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية والقطاع الخاص، إضافة إلى التعاون مع جهات دولية مثل اليونسكو وIHE-Delft، في إطار خطة تحويل المركز إلى بيت خبرة علمي مرجعي لإفريقيا بحلول عام 2030.

وفي مجال التحول الرقمي، أشار التقرير إلى تطوير قواعد بيانات تفاعلية، وتجديد وصيانة المحطات البحثية والمعامل المركزية للرصد البيئي، وتحديث مختبرات أبحاث تحلية المياه لاستخدامها في الزراعة، فضلًا عن تعزيز جودة الفحوصات والحصول على شهادات الاعتماد الدولية (ISO/IEC 17025:2017)، مع بدء تنفيذ خطة التحول الرقمي للإجراءات البحثية والإدارية للعام المالي 2025/2026.

وأشاد الوزير بجهود المركز القومي لبحوث المياه استعدادًا للاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشائه، مؤكدًا أنه يمثل ركيزة أساسية للبحث العلمي والابتكار في قطاع المياه، وداعمًا رئيسيًا لأولويات الوزارة في النشر الدولي وبراءات الاختراع.

كما شدد على أهمية زيادة البحوث التطبيقية والأفكار المبتكرة القابلة للتنفيذ العملي، وسد الفجوة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، بما يسهم في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد.

وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ محاور الري 2.0 القائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تعزيز التعاون مع شركاء التنمية وتوسيع دائرة البحث العلمي لتقديم حلول مبتكرة لمستقبل المياه في مصر.

