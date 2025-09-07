إعلان

العظمى بالقاهرة 33 درجة.. الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية

10:24 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

طقس القاهرة

كتب- محمد نصار:

تشهد البلاد اليوم الأحد، تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 33 مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر التحسن خلال الأيام المقبلة، مع تأثر البلاد برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، مما يساهم في الإحساس بمزيد من الاعتدال في درجات الحرارة.

