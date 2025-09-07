كتب- عمرو صالح:

كشف الشاب يوسف حواس صاحب واقعة الدفاع عن محاولة الاعتداء على السفارة المصرية بلندن، عن تفاصيل الواقعة عقب وصوله مطار القاهرة لقضاء إجازة قصيرة في مصر.

وقال "حواس"، خلال لايف مباشر مع مصراوي، إن محاولة الاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا لم تكن متوقعة وكانت مفاجأة لنا جميعا كمصريين في الدول الأوروبية، موضحًا أنه فور مشاهدته لفيديوهات محاولة الاعتداء قرر النزول أمام سفارة مصر في هولندا والتي كانت تبعد عن مقر إقامته بمسافة ساعة ونصف بالقطار.

وتابع: "أخدت 9 أيام كنت بنام على الرصيف قرب السفارة لحد ما أتعرفت على واحد مصري كان جاي برضو يدافع عن السفارة وعزم عليا عنده في البيت".

وحول فيديو دفاعه عن السفارة المصرية في لندن، قال "حواس"، خلال فترة إقامتي قرب السفارة المصرية في هولندا علمت أن جماعة الإخوان تجهز لمحاولة تعدي على السفارة المصرية في لندن توجهت فورًا لحمايتها، وهناك حدثت مشادة بيني وبينهم، وعلى إثرها ألقت الشرطة البريطانية القبض علي، لكن تم الإفراج عني بعد فترة زمنية قليلة مؤكدًا أنه تم بعد تدخل من الدبلوماسية المصرية " في العادي أي حد بتاخده الشرطة في أوروبا بيقعد 24 ساعة في القسم ودا محصلش معايا".

وأشار إلى أن عناصر جماعة الإخوان في أوروبا يعيشون حياة ترف وبذخ كبيرة للغاية موضحا أن أحدهم يقيم في أحد الفنادق بـ1000 يورو لليلة الواحدة رغم عدم امتلاكه وظيفة براتب جيد الأمر الذي يؤكد أن كافة محاولات التعدي على السفارات المصرية في الخارج تحظى بتمويل كبير من دول لا تريد الخير لمصر.

وحول تواصل الجماهير والشخصيات العامة في مصر معه عقب مشاهدتهم لفيديو واقعة سفارة لندن قال حواس " تلقيت العديد من الرسائل التشجيعية التي حملت كلمات شكر من المصريين في مصر ..ولن أنسى رسالة الفنان عماد زياده الذي كان من أوائل من تواصل معي من الوسط الفني الذي غمرني بتشجيعه وكلماته التحفيزية وأوجه الشكر له بشكل خاص ولكافة الجماهير".

