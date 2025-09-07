كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير الطيران: مطار القاهرة يحقق 16 مليار جنيه أرباحًا

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مطار القاهرة الدولي يحقق أرباحًا سنوية تصل إلى 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطط إصلاحية طويلة الأمد.

وزير الطيران: مصر لا تبيع مطاراتها وستظل أصل سيادي للدولة

أكد الطيار سامح زكي الحفني، وزير الطيران المدني، أن مطارات مصر ستظل أصل سيادي للدولة ولن يتم بيعها، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها تأتي ضمن الممارسات العالمية المعتمدة في معظم الدول المتقدمة.

الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)

كشفت مصادر خاصة لبرنامج الطريق للبرلمان أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 سبتمبر 2025، لاتخاذ القرارات التنظيمية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك تنفيذًا للاستحقاق الدستوري، بداية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

وكيل الصحفيين يتقدم بورقة تطوير شاملة للمحتوى الصحفي إلى الهيئة الوطنية

أعلن الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة "علاء الدين"، في بيان له عن تقدمه بورقة عمل إلى الهيئة الوطنية للصحافة، تضمنت رؤيته لتطوير المحتوى الإعلامى والصحفى، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه المهنة، والحاجة الملحة لتجديد أدواتها وأدوارها بما يواكب تطورات العصر.

بعد واقعة الإساءة للنبي.. الأوقاف: إجراءات التحقيق لا تزال جارية والنتائج ستصدر الأحد

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة فتحت تحقيقًا موسعًا ومستعجلًا في الواقعة التي شهدها أحد مساجد محافظة الدقهلية، حيث أساء شاب في المرحلة الثانوية خلال خطبته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وزير الخارجية: القضية الوجودية الأولى لمصر هي قضية المياه

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن هناك مؤامرات وتحديات وجودية تحيط بمصر والمنطقة العربية من كل الجبهات، مشيرا إلى أن التاريخ لم يشهد من قبل اندلاع أزمات بهذا الشكل المتزامن حول مصر.

وزير الأوقاف: حل القضية الفلسطينية يكمن في ثبات الفلسطينيين على أراضيهم

قال وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، إن وزارة الأوقاف قاربت على الانتهاء من إعداد برنامج فعاليات مبادرة صحح مفاهميك، استعدادا لإطلاقها رسميا خلال الأيام المقبلة.

"الأوقاف" تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الخسوف، مساء الأحد 7 من سبتمبر 2025م، بجميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك إحياءً لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في التعامل مع الظواهر الكونية.

متحدث الصحة يكشف ملابسات وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الروايات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الإعلامية عبير الأباصيري غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير العلاج الطارئ لجميع المواطنين دون أي تكلفة مالية.

بيان جديد من مياه الشرب بشأن انقطاع المياه عن مدينة السلام

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها عن الانتهاء من أعمال اللحامات برافع أطلس على خط الطرد الرئيسي قطر ١٠٠٠مم بمدينة السلام.

الوطنية للإعلام تمنح وسام ماسبيرو لفهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال

كرمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، نخبة من كبار نجوم ماسبيرو، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.