كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة فتحت تحقيقًا موسعًا ومستعجلًا في الواقعة التي شهدها أحد مساجد محافظة الدقهلية، حيث أساء شاب في المرحلة الثانوية خلال خطبته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال رسلان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على الفضائية المصرية التي تحمل الاسم نفسه: "الطالب لا ينتمي إلى الوزارة بأي صفة، لكنه يحفظ أجزاء من القرآن والأحاديث النبوية ويجيد جانبًا من الخطابة"، مشيرًا إلى أن الشاب قدم درسًا في أحد مساجد قرى الدقهلية "وخانه التعبير".

وأضاف المتحدث باسم الأوقاف أن الوزارة لا تقف عند حدود الواقعة والشاب فقط، موضحًا أن "مصر مرت بفترة عصيبة، ونحن نحاول الآن لملمة الجراح الفكرية لتلك الفترة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف: "هذا الأمر لا يبعدنا عن مسارنا، فوزارة الأوقاف تسير وفق عمل علمي منهجي وليس انفعاليًا".

وأشار إلى أن للواقعة "جوانب إيجابية"، مؤكدًا أن الهبة الشعبية والانتفاضة على مواقع التواصل الاجتماعي استنكارًا للخطاب تمثل دليلاً على المحبة الصادقة الخالصة لرسول الأمة لدى جمهور المصريين.

ولفت إلى أن التحقيق الذي أمر به وزير الأوقاف منذ ساعات الصباح الأولى يهدف إلى معرفة الخلل الإداري الذي سمح للشاب بالوصول إلى منبر المسجد، موضحًا: "تم استدعاء جميع المسؤولين عن الإشراف على المسجد وقطاع الدعوة بمحافظة الدقهلية للتحقيق".

وأكد الدكتور أسامة رسلان، على أن إجراءات التحقيق لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن النتائج المتوقعة ستصدر يوم غدٍ الأحد.