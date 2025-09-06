تعرف على أبرز أعضاء اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

كتب- محمد شاكر:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اعتمد أسماء أعضاء اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 التي تقام فعالياتها في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال شهري يناير وفبراير 2026.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة تضم في عضويتها عدداً من الأسماء البارزة في مجالات الثقافة والإعلام على الساحة المصرية.

ومن أهم أعضاء اللجنة: الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، الدكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب، الإعلامية منى الشاذلي، الكاتبة فاطمة المعدول، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، والدكتور شوكت المصري الأستاذ المعهد العالي للنقد الفني في أكاديمية الفنون، المخرج عادل حسان، والكاتب الصحفي وائل السمري.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الاثنين المقبل بمقر الهيئة العامة للكتاب.

وضم التشكيل السابق للجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كلا من: الدكتور أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية الأسبق، والدكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأسبق، والدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر وأمين اتحاد الكتاب العرب، الدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس النواب، والشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، والشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور جمال مصطفى السعيد الجراح، والدكتور حسام نايل المترجم وأستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون.

كما تضم الكاتب الصحفي طارق رضوان رئيس تحرير جريدة القاهرة، والدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، الدكتور محمد أحمد مرسي، ود. صابر عرب ووزير الثقافة سابقا، والدكتور ممدوح الدماطي وزير السياحة الأسبق، ومحمد عزت المشرف على مكتب رئيس الهيئة (مقرر اللجنة)

ويعود تاريخ إقامة أول معرض للكتاب في القاهرة إلى سنة 1969، في هذه السنة كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة في ذلك الوقت ثروت عكاشة أن يحتفل بها ثقافيًّا، وأسند إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي، مهمة إقامة أول معرض للكتاب، ليشارك فيه ناشرون من مختلف الدول العربية والأجنبية، ولتكون هذه شرارة انطلاق أكبر وأهم معارض الكتاب في الشرق الأوسط، وثاني أكبر معارض الكتاب بعد معرض فرانكفورت عالميًّا، حيث حقق عدد زوار يصل إلى 4 مليون زائر سنويًا.