مدبولي في العتبة ووسط البلد.. 24 صورة ترصد أعمال التطوير الجارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولتهم اليوم، سير العمل بمشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن أعمال إعادة إحياء مناطق القاهرة الخديوية ووسط البلد، تستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية، دون تغيير في تركيبتهما الحضارية، لافتًا إلى أهمية متابعة هذه المشروعات، نظرًا لما تمثله هذه المناطق من جزء مهم من تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع إحياء القاهرة الخديوية يستهدف استعادة الطابع التراثي والمعماري لوسط القاهرة عبر ترميم الواجهات المتميزة، إزالة التشوهات البصرية والتعديات، وتوحيد لافتات المحال، باستخدام مواد مقاومة للعوامل الجوية وبأيدي فنيين متخصصين.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، ويهدف لتحويل وسط البلد إلى متحف مفتوح للتراث والثقافة والفن، مع إعادة توظيف المباني التاريخية وتخصيص مساحات للمشاة في مناطق مثل مثلث الشريفين ومنطقة البورصة.