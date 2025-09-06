غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن عودة بينالي الإسكندرية بعد توقف 12 عامًا

كتب- محمد شاكر:

تعقد وزارة الثقافة، في الواحدة ظهر الأحد 7 سبتمبر 2025، مؤتمرًا صحفيًا بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، للإعلان عن الاستعدادات النهائية والتفاصيل الخاصة بانطلاق الدورة السابعة والعشرين من بينالي الإسكندرية الدولي لدول حوض البحر المتوسط، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بعد توقف استمر اثني عشر عامًا.

وأكد وزير الثقافة، في بيان، أن الدورة الجديدة تحمل رؤية شاملة للفن باعتباره مختبرًا حيًا للمعرفة والإبداع، يسعى إلى تجديد علاقته بالمجتمع، وإحياء المباني التاريخية، وإعادة الاعتبار للحرف التقليدية عبر التعاون مع الفنانين.

وأضاف أن فعاليات البينالي ستسهم في تنشيط السياحة والاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة الإسكندرية كوجهة عالمية للإبداع، إلى جانب إلقاء الضوء على القضايا البيئية من خلال ممارسات فنية مستدامة وأعمال فنية تعكس وعيًا بقضايا المناخ.

يشارك في المؤتمر، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس البينالي، والفنان محمد طلعت، مستشار وزير الثقافة للفنون التشكيلية والبصرية، وأعضاء اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى عبد المعطي، وعضوية نخبة من الفنانين والأكاديميين والخبراء، منهم: حسنة رشيد، الفنان جمال حسني، الدكتورة أمل نصر، الفنانة علياء الجريدي، مي الديب، رشيد كامل، المهندس أحمد الشابوري، لمياء كامل، السيد هشام الخازندار، المعماري وليد عرفة، أمنية عبد البر، الفنان معتز نصر (القوميسير العام)، الدكتورة سلوى حمدي، والدكتور علي سعيد.

كما يحضر المؤتمر ممثلون عن محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار.

ويُعد بينالي الإسكندرية الدولي لدول البحر المتوسط واحدًا من أعرق الفعاليات الفنية على مستوى العالم، حيث يُصنّف كثاني أقدم بينالي بعد فينيسيا، وقد رسخ مكانته كمنصة دولية مهمة تجمع فناني دول المتوسط، وتعرض أعمالًا متنوعة في مجالات الفنون التشكيلية، مما جعل من الإسكندرية وجهة ثقافية وفنية بارزة على خريطة الإبداع العالمي.

