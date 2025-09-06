منخفض يغير حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف الحرارة المتوقعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يبدأ تأثيره غدًا ويستمر عدة أيام، مما يؤدي إلى تراجع تدريجي في درجات الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، إن الموجة الحالية ستصاحبها سحب منخفضة ومتوسطة، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية، خاصة خلال ساعات الليل.

وأوضحت، في تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 32 و33 درجة حتى نهاية الأسبوع، بينما تسجل نحو 30 درجة على السواحل الشمالية، وتتراوح بين 35 و40 درجة في جنوب البلاد.

وحذرت منار غانم، من استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي تمتد من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق. ونصحت قائدي السيارات بالالتزام بإرشادات المرور واتباع إجراءات السلامة.

كما أشارت إلى نشاط للرياح على معظم المناطق، ما يساهم في تحسين الإحساس بالطقس المعتدل ويقلل من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

