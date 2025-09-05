إعلان

بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025

02:14 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

الإجازة المتبقية في 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الإجازات المتبقية في 2025، استعدادًا لتنظيم مواعيدهم المهنية وتخطيط الرحلات العائلية، خاصة مع اقتراب نهاية العام الجاري.

وتعتبر العطلة الرسمية المتبقية في عام 2025، هي إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، والتي توافق الاثنين 6 أكتوبر، الذي يصادف الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد عام 1973، حين استعادت القوات المسلحة المصرية الأرض والعزة في واحدة من أعظم معارك القرن العشرين.

وعادةً ما تصدر رئاسة مجلس الوزراء القرار النهائي بخصوص موعد العطلات الرسمية قبيل كل مناسبة.

وتشهد بعض المناسبات ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس ضمن سياسة توحيد الإجازات الأسبوعية، خاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

انتهاء عطلة المولد النبوي موعد الإجازة المتبقية في 2025 العطلات الرسمية المتبقية إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس
