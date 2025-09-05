بيان جديد من وزارة النقل بشأن حارة الأتوبيس الترددي

كتب - مصراوي:

ناشدت وزارة النقل، قائدي المركبات بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي حفاظاً على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، و دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.

