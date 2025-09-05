إعلان

بيان جديد من وزارة النقل بشأن حارة الأتوبيس الترددي

11:05 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

الأتوبيس الترددي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مصراوي:

ناشدت وزارة النقل، قائدي المركبات بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي حفاظاً على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، و دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.

اقرأ أيضًا:

مسؤول بـ"العليا للحج" يكشف تفاصيل جديدة حول جدل إلغاء الحج البري 2026

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟.. توضيح مهم من الأرصاد

7 صور.. إجراءات وشروط حصول مستأجري "الإيجار القديم" على وحدات بديلة

ضياء رشوان عن تهديد نتنياهو بإلغاء اتفاقية الغاز مع مصر: الخسارة لكم ونمتلك البدائل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة النقل الأتوبيس الترددي الطريق الدائري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة