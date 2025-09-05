نشرة التوك شو| مصر ترد على تهديد نتنياهو بوقف اتفاقية تصدير الغاز

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

ضياء رشوان يعلق على تصريحات نتنياهو بشأن إلغاء اتفاقية الغاز

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تهاجم مصر وتهدد بوقف اتفاقية تصدير الغاز ليست سوى محاولة سياسية استفزازية بلا جدوى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بدائل استراتيجية تجعلها في منأى عن مثل هذه التهديدات.

خلال لقائه في برنامج "استراتيجيا" على قناة المشهد مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، أوضح رشوان أن هذه التصريحات تعكس إحباط نتنياهو من الدور المصري القوي في المنطقة، مؤكدًا مصر ليست مرتبطة بشكل حصري بأي اتفاقية، مما يمنحها مرونة كبيرة في إدارة مواردها الاقتصادية والسياسية.

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ في الوريد تسبب بوفاة أختي قبل زفافها

قال عبد الله كرم، شقيق إسراء عروس حلوان، إن شقيقته كانت كغيرها من الفتيات تسعى للظهور في أجمل صورة في حفل زفافها، مؤكدًا أن هذا الحلم تحول إلى مأساة داخل أحد مراكز التجميل.

وأضاف كرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر": "ما حدث كان جريمة غير مفهومة"، مرجحًا أن شقيقته تعرضت لحقن خاطئ في الوريد أدى إلى توقف عضلة القلب لأكثر من 45 دقيقة.

الري تكشف حقيقة استهلاك ورد النيل 3 مليارات متر مكعب من المياه

أكد المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الري، أن ورد النيل يُشكل تحديًا كبيرًا بسبب سرعة انتشاره في المجاري المائية منذ دخوله مصر في عهد محمد علي، مشيرًا إلى أن هذه الحشائش المائية تتطلب استراتيجيات دقيقة للسيطرة عليها دون الإضرار بالبيئة.

خلال تصريحات تليفزيونية، أوضح طاهر أن الادعاءات بأن ورد النيل يستهلك 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا لا أساس لها من الصحة.

ضياء رشوان: المسافة بين العريش وتل أبيب لا تتعدى 100 كيلومتر

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجيش المصري يُعد القوة العسكرية النظامية الوحيدة في المنطقة القادرة على مواجهة تحديات الحروب المباشرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدرك هذه الحقيقة جيدًا.

خلال حواره في برنامج "استراتيجيا" مع الإعلامي معتز عبد الفتاح على قناة المشهد، قال رشون، إن مصر رغم حرصها على تجنب الصراعات، تبقى في حالة جاهزية دائمة لحماية سيادتها وأمنها القومي.

شعبة الدواجن: انخفاض كبير في أسعار الكتاكيت والأعلاف

أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الكتكوت والأعلاف، وهو ما يُنبئ باستقرار قادم في سوق الدواجن المحلي.

خلال مداخلته الهاتفية عبر قناة صدى البلد، أوضح السيد أن الوزارة تدرس عددًا من البدائل لتقليل حلقات التداول، بهدف السيطرة على الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

خبير علاقات دولية: حرب نتنياهو على غزة فشلت في تحقيق أهدافها

أكد الدكتور محمد ربيع الديهي، خبير العلاقات الدولية، أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل تجاه قطاع غزة على مدار العامين الماضيين قد أثبتت فشلها الذريع، مشيرًا إلى أن الأحداث الجارية حالياً ليست سوى تكرار لهذا الفشل ذاته.

وأضاف الديهي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن التماسك الشديد الذي يبديه الفلسطينيون بأرضهم ومقاومتهم للعدوان رغم حجم الدمار والتهديدات غير المسبوقة، يمثل صمودًا يستدعي إعادة حسابات من جانب الاحتلال.