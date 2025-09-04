تطوير شامل لشوارع البدرشين ضمن الخطة الاستثمارية 2025/2026 (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن انطلاق أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمركز ومدينة البدرشين، من خلال تبليط وتركيب بلاط الإنترلوك في 120 شارعًا، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

وأوضح المحافظ، بحسب بيان، الخميس، أن خطة التطوير تشمل شوارع متفرعة من مناطق بورسعيد، وأبو ربع، والشورى، والجمهورية، وعمرو بن العاص، حيث يتم تنفيذ أعمال تبليط حديثة ببلاط الإنترلوك، بما يسهم في تجميل الشوارع والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وشدد على رئيس مركز البدرشين بضرورة متابعة معدلات تنفيذ أعمال الرصف والتبليط أولًا بأول، لضمان إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة للخامات المستخدمة، بما يضمن الجودة والاستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للشوارع الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن، مؤكدًا أن خطة الرصف الجارية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وتوفير بيئة حضرية متطورة وآمنة تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية.

