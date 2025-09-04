وزيرة التنمية المحلية تبحث موقف مشروعات الوادي الجديد

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلعت الوزيرة خلال اللقاء على آخر مستجدات خطة إنشاء مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بمدينة الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، حيث يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة ومحافظة الوادي الجديد لإقامة المركز كنموذج تجريبي ناجح يمكن تعميمه لاحقًا بعدد من المحافظات.

كما تابعت الدكتورة منال عوض جهود المحافظة في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للبناء المخالف، إلى جانب استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، التي تشمل تطوير ورصف الطرق الداخلية، وتحسين خدمات النظافة والإنارة والكهرباء، ودعم احتياجات الوحدات المحلية.

من جانبه، استعرض محافظ الوادي الجديد المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات الخدمية، خاصة المبادرات المرتبطة بالصحة والتعليم، مؤكدًا أن المحافظة تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية لمتابعة التجارب الناجحة في مجالات الزراعة والتنمية وتوفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لاستغلال الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة.

كما تناول اللقاء متابعة جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة والتوسع في أسواق اليوم الواحد بالمراكز والقرى، بما يخفف العبء عن الأسر البسيطة، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز الفرافرة، والتي انتهت بنسبة 100% بإجمالي 321 مشروعًا بتكلفة بلغت نحو 9 مليارات جنيه في مختلف القطاعات الخدمية.

واختتم اللقاء بمناقشة موقف جاهزية مشروعات "حياة كريمة" للافتتاح والتشغيل، تمهيدًا لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها، خاصة أن مركز الفرافرة يُعد من أوائل المراكز التي اكتملت بها الأعمال بشكل نهائي.

