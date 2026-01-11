"المغناطيس تحت الرصد".. أبرز طرق كشف التلاعب في عدادات الكهرباء

كشفت شركات توزيع الكهرباء،ـ عن استخدام أحدث التقنيات لمكافحة التلاعب في العدادات، في ظل تزايد محاولات البعض لتخفيض قيمة الفواتير أو التهرب من سداد الاستهلاك الفعلي.

وبحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن العدادات الذكية أصبحت أداة رئيسية لرصد أي تدخل خارجي، مثل استخدام المغناطيس لإبطاء العداد، أو تعديل تركيبه، حيث تقوم هذه العدادات بإرسال بيانات الاستهلاك لحظيًا لمراكز المراقبة لمتابعة أي نمط غير طبيعي.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن فرق التفتيش تستخدم أجهزة حديثة لكشف التوصيلات غير القانونية، وتنفذ جولات مفاجئة للتحقق من سلامة العدادات، مع توثيق أي مخالفة بالصور والفيديو ورفع المحاضر للجهات المختصة.

وتابع أن تحليل بيانات الاستهلاك بشركات التوزيع يمثل خط الدفاع الأول للكشف عن أي تلاعب، حيث تُرصد أي تغييرات مفاجئة في قراءة الاستهلاك سواء انخفاضًا أو ارتفاعًا غير مبرر، مما يتيح التدخل السريع.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان عدالة استهلاك الطاقة، وتقليل الهدر، ومكافحة التهرب المالي، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الحديثة جعلت من الصعب على المخالفين الالتفاف على العدادات.