إعلان

"المغناطيس تحت الرصد".. أبرز طرق كشف التلاعب في عدادات الكهرباء

كتب- محمد صلاح

07:00 ص 11/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت شركات توزيع الكهرباء،ـ عن استخدام أحدث التقنيات لمكافحة التلاعب في العدادات، في ظل تزايد محاولات البعض لتخفيض قيمة الفواتير أو التهرب من سداد الاستهلاك الفعلي.

وبحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن العدادات الذكية أصبحت أداة رئيسية لرصد أي تدخل خارجي، مثل استخدام المغناطيس لإبطاء العداد، أو تعديل تركيبه، حيث تقوم هذه العدادات بإرسال بيانات الاستهلاك لحظيًا لمراكز المراقبة لمتابعة أي نمط غير طبيعي.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن فرق التفتيش تستخدم أجهزة حديثة لكشف التوصيلات غير القانونية، وتنفذ جولات مفاجئة للتحقق من سلامة العدادات، مع توثيق أي مخالفة بالصور والفيديو ورفع المحاضر للجهات المختصة.

وتابع أن تحليل بيانات الاستهلاك بشركات التوزيع يمثل خط الدفاع الأول للكشف عن أي تلاعب، حيث تُرصد أي تغييرات مفاجئة في قراءة الاستهلاك سواء انخفاضًا أو ارتفاعًا غير مبرر، مما يتيح التدخل السريع.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان عدالة استهلاك الطاقة، وتقليل الهدر، ومكافحة التهرب المالي، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الحديثة جعلت من الصعب على المخالفين الالتفاف على العدادات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توزيع الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة الكهرباء عدادات الكهرباء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
كيف يسهم البيض في الحفاظ على العضلات وتقليل الوزن الزائد؟
نصائح طبية

كيف يسهم البيض في الحفاظ على العضلات وتقليل الوزن الزائد؟
25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
مصراوي ستوري

25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع أي إجراءات أحادية لفرض كيانات موازية
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع أي إجراءات أحادية لفرض كيانات موازية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟