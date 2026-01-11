يهتم عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص، بالبحث عن قائمة إجازات 2026 وموعد العطلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد.

ويرصد "مصراوي"، قائمة إجازات 2026 وموعد العطلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد، بحسب موقع "رئاسة الجمهورية، كما يلي:

يكون موعد الإجازة المقبلة في 2026 سيكون الأحد 25 يناير، وذلك بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

قائمة إجازات 2026

25 يناير (الأحد):

عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

20 – 22 مارس (الجمعة – الأحد):

عيد الفطر المبارك (3 أيام).

13 أبريل (الإثنين):

إجازة شم النسيم.

25 أبريل (السبت):

عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة):

عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء):

وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):

عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء):

رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء):

ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس):

عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء):

المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء):

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

