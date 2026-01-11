إعلان

بيطري يكشف أعراض أنفلونزا الطيور

كتب : عمرو صالح

05:00 ص 11/01/2026

أعراض انفلونزا الطيور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن أعراض انفلونزا الطيور التي قد تظهر داخل الحظيرة وطرق التعامل معها حال اكتشفها لتجنب أي خسائر مادية وذلك باعتبارها إحدى الفيروسات التي تؤدي لنفوق الدواجن.

وقال "غالب"، لمصراوي، إن أعراض أنفلونزا الطيور التي تظهر على الدواجن تختلف حسب شدة الفيروس ونوع الطائر، موضحًا أن هناك بعض الأعراض الشائعة مثل السعال والعطس وصعوبة في التنفس وإفرازات من الأنف والعينين وفقدان الشهية وانخفاض في إنتاج البيض إسهال.

وأشار إلى أن هناك أعراض شديدة الخطورة وعادة ما تؤدي إلى نفوق الطيور وهي تورم في الرأس والرقبة وتغيرات في السلوك: مثل الخمول أو الانعزال ومشاكل في الحركة: مثل صعوبة المشي أو الطيران وموت مفاجئ بدون أعراض سابقة.

وأكد غالب على ضرورة عزل الطير المصاب فور رصده وتعقيم الحظيرة بأكملها والتواصل مع الوحدة البيطرية فور اكتشافها وذلك للمحافظة على المورد الاقتصادي وعدم تعرض دواجن الحديقة للنفوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد منتسب غالب أعراض أنفلونزا الطيور الدواجن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
مصراوي ستوري

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-1-2026.. سحب منخفضة وشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-1-2026.. سحب منخفضة وشبورة
الفنان محمد هنيدي عن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار: "متعودين"
زووم

الفنان محمد هنيدي عن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار: "متعودين"
25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
مصراوي ستوري

25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟