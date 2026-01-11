بيطري يكشف أعراض أنفلونزا الطيور

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن أعراض انفلونزا الطيور التي قد تظهر داخل الحظيرة وطرق التعامل معها حال اكتشفها لتجنب أي خسائر مادية وذلك باعتبارها إحدى الفيروسات التي تؤدي لنفوق الدواجن.

وقال "غالب"، لمصراوي، إن أعراض أنفلونزا الطيور التي تظهر على الدواجن تختلف حسب شدة الفيروس ونوع الطائر، موضحًا أن هناك بعض الأعراض الشائعة مثل السعال والعطس وصعوبة في التنفس وإفرازات من الأنف والعينين وفقدان الشهية وانخفاض في إنتاج البيض إسهال.

وأشار إلى أن هناك أعراض شديدة الخطورة وعادة ما تؤدي إلى نفوق الطيور وهي تورم في الرأس والرقبة وتغيرات في السلوك: مثل الخمول أو الانعزال ومشاكل في الحركة: مثل صعوبة المشي أو الطيران وموت مفاجئ بدون أعراض سابقة.

وأكد غالب على ضرورة عزل الطير المصاب فور رصده وتعقيم الحظيرة بأكملها والتواصل مع الوحدة البيطرية فور اكتشافها وذلك للمحافظة على المورد الاقتصادي وعدم تعرض دواجن الحديقة للنفوق.