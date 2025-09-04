كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حلة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة: يسود الـ 6 أيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة رطب.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس من الجمعة 05 سبتمبر 2025 إلى الثلاثاء 09 سبتمبر 2025، تشهد شبورة مائية (من 4:8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت "الأرصاد"، أن طقس الأيام المقبلة يشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجة.

وبينت "الهيئة"، أن طقس الأيام المقبلة يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأوضحت أن حالة طقس الـ6 أيام المقبلة تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 5 سبتمبر 2025 إلى الثلاثاء 9 سبتمبر 2025:

القاهرة والوجه البحري:

الجمعة 5 سبتمبر: العظمى 36، المحسوسة 38

السبت 6 سبتمبر: العظمى 36، المحسوسة 37

الأحد 7 سبتمبر: العظمى 36، المحسوسة 37

الإثنين 8 سبتمبر: العظمى 36، المحسوسة 38

الثلاثاء 9 سبتمبر: العظمى 36، المحسوسة 38

السواحل الشمالية:

الجمعة 5 سبتمبر: العظمى 31، المحسوسة 34

السبت 6 سبتمبر: العظمى 33، المحسوسة 37

الأحد 7 سبتمبر: العظمى 30، المحسوسة 33

الإثنين 8 سبتمبر: العظمى 30، المحسوسة 34

الثلاثاء 9 سبتمبر: العظمى 30، المحسوسة 33

شمال الصعيد:

الجمعة 5 سبتمبر: العظمى 37، المحسوسة 39

السبت 6 سبتمبر: العظمى 37، المحسوسة 39

الأحد 7 سبتمبر: العظمى 37، المحسوسة 35

الإثنين 8 سبتمبر: العظمى 37، المحسوسة 35

الثلاثاء 9 سبتمبر: العظمى 37، المحسوسة 35

جنوب الصعيد:

الجمعة 5 سبتمبر: العظمى 42، المحسوسة 41

السبت 6 سبتمبر: العظمى 42، المحسوسة 41

الأحد 7 سبتمبر: العظمى 42، المحسوسة 39

الإثنين 8 سبتمبر: العظمى 42، المحسوسة 41

الثلاثاء 9 سبتمبر: العظمى 40، المحسوسة 39