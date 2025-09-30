إعلان

نقيب المحامين يتلقى دعوة لحضور مناقشات "الإجراءات الجنائية" بالبرلمان

كتب : مصراوي

07:27 م 30/09/2025

عبد الحليم علام نقيب المحامين

كتب – عمرو صالح:
تلقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة رسمية من المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، لحضور الجلسة العامة المقررة غدًا الأربعاء.


ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الجلسة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والبالغ عددها ثماني مواد.


كما سيُلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام النواب حول هذه المواد ووجهة نظر الحكومة بشأنها.

عبد الحليم علام الإجراءات الجنائية

