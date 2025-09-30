رئيس "الشيوخ": انعقاد المجلس الخميس المقبل استجابة لدعوة

كتب - نشأت علي:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في بيان صحفي اليوم، بأن المجلس سينعقد بتشكيله الحالي يوم الخميس المقبل، بمقر المجلس الكائن بشارع قصر العيني، وذلك استكمالًا للفصل التشريعي الأول الذي ينتهي دستوريًا في ١٧ أكتوبر القادم.

كان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠٢٥ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢ أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية.