وزير الصحة الأسبق ينعي وفاة الدكتور ياسر صقر: أفضل رؤساء الجامعات

كتب-عمرو صالح:

04:00 ص 30/09/2025

الدكتور عادل العدوي

نعى الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق وفاة الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان الأسبق الذي غادر عالمنا خلال الساعات الأخيرة تاركا من خلفه إثرا علميا وأكاديميا عظيما.

وقال عدوي عبر صفحته الشخصية فيس بوك "البقاء والدوام لله أنعى بخالص الحزن والتسليم بقضاء الله زميلا عزيزا واخا فاضلا وأستاذا جامعيا متميز واحد افضل رؤوساء الجامعات المصرية الاستاذ الدكتور ياسر صفر رءيس جامعة حلوان الأسبق خالص الدعاء بالرحمة والمغفرة ولاهله ومحبيه خالص العزاء".

وتخرج الدكتور ياسر صقر من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، حيث تخصص في مجال العمارة، وتدرج في الدرجات العلمية حتى حصل على درجة الدكتوراه، ثم تولى عدة مواقع أكاديمية مرموقة داخل الكلية، وكان له العديد من الإسهامات العلمية والفنية.

نعي

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق وفاة الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان الأسبق
فيديو قد يعجبك:



