قرار عاجل من المترو بشأن مباراة مصر وإثيوبيا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حزمة من الترتيبات الخاصة بخط المترو الأخضر الثالث لتسهيل انتقال المشجعين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل على دعم جماهير الكرة المصرية وتيسير تنقلاتهم لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام منتخب إثيوبيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة ٥ سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة أنه سيتم مد ساعات العمل حتى الثانية صباحاً، مع تشغيل قطار كل ٥ دقائق ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، وذلك لضمان استيعاب الكثافات المتوقعة وتسهيل وصول الجماهير إلى محطة الاستاد.

كما أوضحت أن حركة القطارات للقادمين من محطتي جامعة القاهرة و محور روض الفرج باتجاه الكيت كات ستسير بفاصل زمني قدره ١٠ دقائق بين كل قطار وآخر.

وشددت الشركة على جاهزية فرق خدمة العملاء بجميع المحطات لتقديم الدعم اللازم للجماهير، وتيسير حركة الدخول والخروج من وإلى الاستاد، بما يضمن توفير تجربة انتقال آمنة وسريعة ومريحة.

وتدعو وزارة النقل جماهير الكرة للاستمتاع بالمباراة وتشجيع المنتخب الوطني، مؤكدة أن الخط الأخضر الثالث سيكون في خدمتهم طوال اليوم.

