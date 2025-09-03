12 صورة من احتفالية الأزهر بالمولد النبوي

كتب- محمد أبو بكر:

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، مساء اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، في فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي أقيم داخل رحاب الجامع الأزهر، بحضور نخبة من القيادات الدينية وعدد من الوزراء.

وكان الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، قد كشف عن تفاصيل الاستعدادات الخاصة بالاحتفالية، مؤكدًا أن الفعاليات تأتي في إطار الحرص على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء روحانية تجمع بين العلم والدين، وبمشاركة واسعة من الشخصيات البارزة.

وأوضح أن برنامج الحفل يبدأ عقب صلاة المغرب مباشرة، بافتتاحه بتلاوة عطرة من القرآن الكريم يقدمها أحد قراء الإذاعة المصرية، لتتواصل الفعاليات بمجموعة من الكلمات والابتهالات التي تجسد معاني المناسبة العطرة.

