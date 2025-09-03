القاهرة- أ ش أ:

تستمر فعاليات التدريب المصري - الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025 بمشاركة (44) دولة من الدول الشقيقة والصديقة والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية حتى العاشر من سبتمبر الجاري.

وتشمل الأنشطة تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة، فضلا عن تنفيذ عدد من الدورات التخصصية القصيرة (STX) والتي تشمل مكافحة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية والإخلاء الطبي للجرحى ومجابهة الطائرة بدون طيار، كما تم تنفيذ مشروع مراكز القيادة (CPX) بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع واتخاذ القرار.

كما نفذت العناصر المشتركة عددا من الأنشطة الميدانية (FTX) تضمنت تنفيذ القوات الجوية طلعات جوية للتدريب على أعمال القتال الجوي بهدف تحقيق السيطرة الجوية المشتركة، فيما نفذت القوات البحرية عددا من المهام التدريبية المختلفة وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش لسفينة مشتبه بها، كما تم التدريب على أعمال التطهير الكيميائي للقوات.

وتواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة.

