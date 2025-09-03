كتب- نشأت علي:

ناشدَ النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، جميعَ الأطراف الليبية بسرعة الاستجابة لمناشدة السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لحل الخلافات من خلال الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية الشقيقة.

وأكد أباظة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في مقدمة دول العالم التي أكدت ضرورة تغليب الحوار بين جميع الأطراف والقوى السياسية الليبية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار داخل كل ربوع ليبيا.

وأعلن النائب، فى بيان له اليوم الأربعاء، اتفاقه التام مع ما أعلنه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق إزاء تصاعد التوتر في غرب ليبيا؛ خصوصًا ما يخص حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس، وتأكيده أن استمرار هذا النهج قد يعرض البلاد لخطر الانزلاق مجددًا في دوامة الصراع بما له تداعيات على أمن ليبيا ووحدتها، معربًا عن أمله في أن تستجيب جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار؛ خصوصًا أن استخدام العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق الانقسام.

وطالب أباظة جميع الأطراف والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا إلى الانخراط بجدية في مسارات التفاوض، مؤكدًا ضرورة أن تقوم الدول العربية والمجتمع الدولي بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدولة الليبية لدفع الحوار الليبي- الليبي بالشكل الذي يسهم في تعزيز الاستقرار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.





