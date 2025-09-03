إعلان

أسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي الشريف

02:29 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كرَّم الرئيسُ عبد الفتاح السيسي عددًا من الشخصيات والعلماء ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، في احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وجاءت أسماء المكرمين على النحو التالي:

د.جلال الدين عجوة، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء.

د.محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

الشيخ محمود إمبابي قناوي، وكيل الأزهر الأسبق.

أ.د.رجاء حزين، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

جيم عثمان، مدير الشؤون الدينية بمؤسسة الرئاسة السنغالية .

د.هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية.

عبد الرحمن خالد، مدير عام ديوان وزارة الأوقاف.

سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر.

ومنح الرئيس السيسي تكريمًا خاصًّا لأسرة شهيد الشهامة خالد شوقي، ومنحه وسام الاستحقاق، وتسلمته أُسرته، بعد أن أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية المولد النبوي الشريف
