هل رصدت "الصحة" زيادة في الإصابات التنفسية مؤخرًا؟

كتب- أحمد جمعة:

تزايدت التساؤلات خلال الأيام الأخيرة حول ما إذا كانت مصر تشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، بعد الانتشار الملحوظ للإصابات في الأيام الأخيرة وتكرار إصابة أكثر من فرد داخل الأسرة الواحدة، في ظاهرة باتت تُعرف بين الأطباء بـ"الإصابات العائلية".

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لمصراوي، إن "معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية هي نفس معدلات الإصابة في نفس الفترة الزمنية خلال العامين الماضيين".

وأوضح أن الفترة الممتدة من أغسطس حتى مارس من كل عام تشهد بطبيعتها ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها التقلبات الجوية الحادة التي تميز الانتقال من الصيف إلى الخريف، وما يصاحبها من تغير في درجات الحرارة.

كما سبق أن أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لمصراوي، أن نهاية أغسطس وبداية سبتمبر تُعد فترة معروفة طبيًا بزيادة العدوى التنفسية، نظرًا لكونها موسم التقلبات الجوية وبداية الخريف، وهو أصعب أوقات بانتشار هذه العدوى.

وأشار إلى أن الأمراض التنفسية في هذه الفترة غالبًا ما تنتشر بسرعة، لتصيب أكثر من فرد داخل الأسرة الواحدة، وهو ما يفسر وصفها بأنها "إصابات عائلية".

وأكدت وزارة الصحة أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحد من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ومنها

* تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد ملامسة الأسطح.

* استخدام المناديل عند العطس أو السعال والتخلص منها فورًا.

* تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

* التهوية الجيدة والتطهير المستمر

* ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

* الحصول على الجرعات التنشيطية من اللقاحات وخاصة كبار السن.

