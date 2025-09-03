السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة

كتب- أحمد الجندي:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مهمة إلى الشعب المصري في احتفال المولد النبوي، الذي أقيم ظهر الأربعاء بمركز المنارة.

وقال السيسي: أطمئن الشعب المصري العظيم على يقظتنا وإدراكنا لما يدور حولنا ويحاك ضدنا ووقوفنا في مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة، مضيفا: نثق في عون الله تعالي ونرتكز على صلابة شعبنا ونعتمد على قدراتنا لتوفير حياة أمنة ومستقرة لمواطنينا في كل ربوع الوطن".

وأضاف السيسي: نجتمع اليوم لاحتفال عظيم القدر يأتي كل عام بالبهجة والسرور على كل شعوب الأمتين العربية والإسلامية وهو ذكرى ميلاد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

وتابع: احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يمثل فرصة عظيمة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه ينبغي أن نترجم حبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى برامج عمل منيرة بنور الإيمان والحب لله ولرسوله تقوم بترشيد واقعنا المعاصر وتنير له الطريق.

وأضاف الرئيس: الدولة المصرية وهي تحتفل بـ 1500 سنة لذكرى المولد النبوي الشريف تعقد العزم على المضى قدما في تحفيز كافة مؤسسات الدولة على الانطلاق بقوة نحو منظومة القيم الأخلاقة الرفيعة.

وأكمل: احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يأتي انطلاقاً حقيقياً ومتجدداً لتجديد منظومة الأخلاق في كل مفاصل الحياة ومواجهة كل صور الغلو والتطرف والعنف والإرهاب.

