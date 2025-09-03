موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

يترقب الشارع السياسي خلال الأيام المقبلة صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين مئة عضو بمجلس الشيوخ؛ لاستكمال تشكيل المجلس بعدما انتهت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لاختيار 200 مقعد من مقاعد المجلس البالغة 300 مقعد؛ حيث لم يتبقَّ غير الإعلان عن أسماء النواب المعينين وعددهم 100 نائب، يُعينهم رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء في الفترة ما بين إعلان النتيجة النهائية غدًا الخميس من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، وحتى قبيل بدء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ في ١٨ أكتوبر المقبل.

ونظَّم قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 100 نائب، يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس.

ونص القانون على أنه لا فارق بين عضو مجلس الشيوخ المعين أو المنتخب؛ حيث تنص المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ على: يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وحدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء؛ حيث تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

وجاءت الشروط التي يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ كالتالي:

1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2 - ألا يُعين الرئيس عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، لأنه يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3 - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 - ألا يُعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5 - أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.





