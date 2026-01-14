رد فعل ساديو ماني بعد الفوز على منتخب مصر
كتب : محمد عبد الهادي
حجز منتخب السنغال بقيادة قائده ساديو ماني، بطاقة العبور لنهائي كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الفوز على منتخب مصر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء.
وفاز المنتخب السنغالي بهدف نظيف سجله اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.
واحتفل ساديو ماني بعد المباراة والفوز على مصر من خلال بعض الحركات الاستعراضية.