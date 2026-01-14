إعلان

هل جلسات البخار تبطل الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : داليا الظنيني

10:20 م 14/01/2026

الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سامية من السويس، قالت فيه إنها مريضة بحساسية على الصدر وتستخدم جهاز أكسجين بصفة دائمة وتقوم بعمل جلسات بخار، وتسأل: هل جلسات البخار تُبطل الصيام في رمضان أو في غير رمضان أم لا؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن جلسات البخار تُعد من مفسدات الصيام على ما عليه الفتوى، لأن كمية الرذاذ أو السوائل التي تصل إلى جوف الإنسان منها تكون كبيرة، بخلاف بخاخة الربو التي لا تُفطر لأن ما يصل منها إلى الجوف يكون قليلًا جدًا وقد لا يصل شيء أصلًا.

وبيّن أن جهاز الأكسجين وجلسات البخار يختلفان عن بخاخة الربو من حيث الكمية التي تدخل إلى الجوف، فالرذاذ والسوائل الناتجة عن جلسات البخار تكون كثيرة نسبيًا، وبالتالي فإن استعمالها أثناء الصيام يؤدي إلى فساد الصوم.

وأضاف أنه إذا كان الإنسان غير مضطر إلى جلسات البخار في وقت الصيام، فيُستحب تأجيلها إلى ما بعد المغرب حفاظًا على صحة العبادة، أما إذا كان مضطرًا إليها ولا يستطيع الاستغناء عنها، فله أن يستعملها ويفطر ثم يقضي هذا اليوم إذا كان الصيام في شهر رمضان.

وأكد أن من كان صيامه تطوعًا في غير رمضان ولم يستطع إكمال الصيام بسبب حاجته إلى جلسات البخار، فله أن يفطر ولا حرج عليه ولا إثم، ولا يلزمه القضاء في هذه الحالة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية جلسات البخار تبطل الصيام برنامج فتاوى الناس مفسدات الصيام

