أحمد موسى معلقًا على خسارة مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا: "المباراة اتسرقت"

كتب : داليا الظنيني

10:17 م 14/01/2026

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى استمرار الدعم والمساندة للمنتخب الوطني المصري رغم الخسارة أمام نظيره السنغالي، مشدداً على أن الرهان على "الفراعنة" لن يتوقف عند هذه المحطة.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن صافرة الحكم كانت موجهة ضد المنتخب المصري طوال اللقاء، مطالباً بضرورة اختيار حكام يتمتعون بالنزاهة والكفاءة لضمان سير المباريات في إطار من العدالة التنافسية.

وأضاف أن المباراة شهدت غياباً تاماً للإنصاف التحكيمي، مؤكداً أن المنتخب تعرض لظلم واضح في كرات عدة، وصولاً إلى قوله بأن المباراة "سُرقت" من اللاعبين بتواطؤ واضح من حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو (VAR).

وأوضح موسى، أن هناك فوارق في الإمكانيات ظهرت خلال اللقاء، حيث يعتمد منتخب السنغال على كتيبة مدججة بالمحترفين في كبرى الدوريات، بينما لم يضم تشكيل المنتخب المصري سوى 3 محترفين فقط، وهو ما يفرض واقعاً فنياً مختلفاً.

وأكمل حديثه بتقديم التحية والتقدير للاعبي المنتخب وجهازه الفني على ما بذلوه من جهد، مضيفاً أن الحلم لم ينتهِ بعد، إذ لا تزال الفرصة قائمة والمشوار طويلاً أمام "الفراعنة" في منافسات كأس العالم.

أحمد موسى نتيجة مباراة مصر والسنغال

