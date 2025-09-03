ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب - محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من غدٍ الخميس إلى الإثنين المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضاف البيان: تتكون شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (2-4) درجات.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتوقعت الهيئة نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا على فترات متقطعة.