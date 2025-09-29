أستاذ علوم سياسية: توجيه الشكر للسيسي تأكيد على الدور المحوري لمصر

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،أن الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، توضح أن الصورة الراهنة تبرز وجود نقاط لم تُحسم بعد، مثل قضية نزع سلاح الفصائل.

وأشار الدكتور فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" على قناة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن ترامب أكد وجود مشروع سلام، وأن وقف الحرب في غزة يمثل الأولوية الأولى في الخطة بالنسبة للبيت الأبيض. وفي إشارة هامة، لفت فهمي النظر إلى أن توجيه واشنطن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على الدور المحوري لمصر في الدفع نحو عملية السلام.

أضاف فهمي أن هناك نقاطًا طُلبت من الدول العربية والإسلامية للضغط على الفصائل بهدف نزع سلاحها. وشدد على أن التطورات الجارية تعكس تشكّل موقف دولي، مدعومًا بإصرار واشنطن على تنفيذ الخطة والترحيب بها من قبل الدول العربية والإسلامية.

وأشار إلى وجود حالة من الزخم، وأن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، خاصة مع انعقاد اجتماع لنتنياهو مع حكومته في اليوم التالي لعرض ما جرى في واشنطن، ليختتم تصريحه بالتأكيد على أن "ما يجري يؤكد وجود خطوات متسارعة".